Как будут работать школы с 20 сентября: объяснение МОН

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы с 20 сентября, когда в Украине начнут действовать новые правила карантина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Посещение школ будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата.
Сертификат может подтверждать:
Учебные заведения можно будет посещать, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, международный, внутренний или иностранный сертификат.
Сертификат может подтверждать:
Напомним, в материале РБК-Украина "Карантин по-новому. Куда не пустят без прививки: ответы на главные вопросы"вы можете узнать о правилах нового карантина.
правила нового карантина вы можете узнать в материале