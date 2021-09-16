Как будут работать школы с 20 сентября: объяснение МОН

"Желтая" зона

Посещение школ будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата.

Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозної вакцины (желтые сертификаты);

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозної или дводозної вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от коронавируса.

"Красная" зона

Учебные заведения можно будет посещать, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, международный, внутренний или иностранный сертификат.

Сертификат может подтверждать: