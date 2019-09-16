Будущее начинается сейчас

15 сентября в КВЦ "Парковый" прошло главное бизнес-событие года - Международный образовательный форум Facing the Future. Организаторы - Бизнес-школа МИМ и издательство «Book Chef» - ​​впервые собрали в Украине ведущих футуристов мира, чтобы обсудить глобальные вызовы, стоящие перед обществом.

Ключевым спикером форума стал израильский историк и мыслитель Юваль Ной Харари. Свое выступление на форуме профессор Харари посвятил вопросам универсальной истории, изменениям, через которые проходят нации мира, и будущем человечества во времена технологической революции.

«Возможно, мы последнее поколение homo sapiens. Сейчас на земле уже 8000000000 людей. Это означает, что "взрыв" неизбежен. К концу этого "взрыва" люди или себя уничтожат, или превратят в богов. И это не преувеличение », - сказал Ю.Н. Харари.

Первая панель форума, под названием «Future what we met» началась с вдохновляющего выступления украинского политика Александра Домбровского. Он сосредоточился на вопросах физики изменений и потенциала человеческого капитала Украины. Свой рассказ господин Домбровский завершил притчей о бабочке. «Наше будущее - в наших руках», - подытожил Александр Домбровский.

Выступление футуролога Кристофера Корди касался периода «большого перехода» между прогнозируемым сельскохозяйственным миром 1.0 и миром 2.0. - миром изменений, технологий и будущего.

Автор бестселлера «Принцип Ким Кардашьян», эксперт по ведению бизнеса и брендинга Джитендер Сехдев рассказал о 6 ключевых правил будущего - S.E.L.F.I.E., которые должен знать каждый человек, рассчитывая на успех. Среди таких принципов эксперт упомянул необходимость быть оптимистичным, не терять самоуважение и не бояться постоянно напоминать о себе, ведь это лучше «чем, чтобы о вас забыли».

Гостями форума стали известные представители украинского бизнеса, выпускники ведущих бизнес-школ Украины. Демократический характер мероприятия - это часть философии «Facing the Future», о которой упоминала во время открытия форума Президент Бизнес-школы МИМ Ирина Тихомирова.

«Сегодня наша страна в очередной раз меняется. Меняется наше общество. Стремительно меняется бизнес. Нам нужны ориентиры! Именно поэтому мы создали открытую дискуссионную площадку для глобального разговора в Украине »- отметила она в своем приветственном слове.

«Facing the Future» - Международный образовательный форум, который проводится в Киеве уже 5 год подряд. Организаторами форума являются издательство «Book Chef» и Бизнес-школа МИМ. Форум проводится в год 30-летия Бизнес-школы МИМ.