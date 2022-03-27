Будущее Европы зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии, - Порошенко

Украинская армия показала, что нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие. Если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте изменилась бы полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Петра Порошенко в эфире Polsat News.

По его словам, часть этого оборудования есть в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше.

Он также сообщил, что сейчас российские танки все еще стоят недалеко от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги.

"Мы на войне. У нас ежечасно воздушная тревога. Десять-двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты", - добавляет Порошенко.

При этом он подчеркнул, что украинцы не боятся Путина, потому что они на своей земле и имеют огромную мотивацию к борьбе. Он также считает, что с Владимиром Путиным достичь компромисса невозможно.

"Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашей государственности, хочет отобрать у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю нашу систему правил и ценностей. Он сумасшедший", - отмечает Порошенко.

На вопрос о том, применит ли российский президент ядерное или химическое оружие, он признал, что предсказать это невозможно.

Политик также убежден, что войны в Украине вообще могло не быть, а Путина можно было остановить много лет назад.

"Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, если бы мы стали членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло", - резюмирует Порошенко.