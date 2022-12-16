"Буду повторювати постійно". Зеленський звернувся до Заходу після масового обстрілу

Україна потребує надійної системи протиповітряної оборони, щоб захищатися від російських ракетних ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Буду повторювати це постійно: Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей", - наголосив він.

Так, глава держави, реагуючи на сьогоднішній російський масований ракетний обстріл, закликав західних партерів знайди можливість посилити українську ППО.

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили по Україні понад 60 ракет. Більшість ракет збила українська ППО, але частина - влучила в будинки та енергетичні об'єкти.

Після цього представник адміністрації президента США Джон Кірбі заявив, що наступний пакет американської військової допомоги Україні буде містити системи ППО.

Зазначимо, до цього американські ЗМІ повідомляли, що США готуються надати Україні сучасні системи ППО Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.