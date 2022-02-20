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Я буду бороться за резкое увеличение финансирования армии, - Порошенко

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 12:17
Я буду бороться за резкое увеличение финансирования армии, - Порошенко Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко требует немедленно увеличить финансирование Вооруженных сил Украины и будет бороться за принятие изменений в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам на Аллее Героев Небесной Сотни, где сегодня чтят память погибших на Майдане.

"Я обещаю, что я буду бороться за то, чтобы уже завтра, но точно во вторник мы добились рассмотрения в ВРУ законопроекта о резком увеличении финансирования нашей армии", - убежден Порошенко.

По словам политика, украинские военнослужащие нуждаются в увеличении денежного довольствия.

"И пустые стратегические резервы надо было наполнять четыре месяца. Территориальная оборона требует и денег, и помещений, и оружия, и командиров для того, чтобы каждый город, каждый населенный пункт, каждый квартал, каждый дом стал адом для России, которая вторгнется", - отмечает Порошенко.

Он уверен, что нужно сейчас разворачивать резервы первой очереди.

"Надо сейчас изготавливать противотанковые надолбы. И надо сейчас без паники готовиться для того, чтобы встретить врага. Это - кратчайшая дорога к миру", - убежден пятый президент.

Как сообщалось, ранее лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной рады, призвал немедленно выделить средства для финансирования ВСУ. Он поблагодарил союзников за предоставление вооружения и отметил, что приоритетом для власти должно быть именно финансирование обороны.

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