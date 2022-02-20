ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Я буду боротися за різке збільшення фінансування армії, - Порошенко

Новость на русском →
Київ, Неділя 20 лютого 2022 12:17
Я буду боротися за різке збільшення фінансування армії, - Порошенко Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вимагає негайно збільшити фінансування Збройних сил України і буде боротися за ухвалення змін до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де сьогодні вшановують пам’ять загиблих на Майдані.

"Я обіцяю, що я буду боротися за те, щоб вже завтра, але точно у вівторок ми добилися розгляду у ВРУ законопроекту про різке збільшення фінансування нашої армії", - переконаний Порошенко.

За словами політика, українські військовослужбовці потребують збільшення грошового забезпечення.

"І стратегічні резерви, які порожні, треба було наповнювати чотири місяці. Територіальна оборона потребує і грошей, і приміщень, і зброї, і командирів для того, щоб кожне місто, кожне село, кожен квартал, кожен дім став пеклом для Росії, яка вторгнеться", - наголошує Порошенко.

Він впевнений, що треба зараз розгортати резерви першої черги.

"Треба зараз виготовляти протитанкові надовби. І треба зараз без паніки готуватися для того, щоб зустріти ворога. Це - найкоротша дорога до миру", - переконаний п’ятий президент.

Як повідомлялось, раніше лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної ради закликав негайно виділити кошти для фінансування ЗСУ. Він подякував союзникам за надання озброєння і зауважив, що пріоритетом для влади має бути саме фінансування оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі