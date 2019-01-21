Будьте осторожны: синоптики предупредили о внезапном ухудшении погоды

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Украину надвигается новый мощный циклон

Во вторник, 22 января в Украине ожидается сухая и морозная погода, в нескольких областях пройдет небольшой снег. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке будет ясно, но холодно. Ночью в регионе температура опустится до -12 -14 градусов, днем ожидается от -6 до -9 градусов.

В южных областях будет ясно, днем возможно выглянет солнце. В Николаеве ночью от -8 до -10 градусов, в Херсоне и Одессе от -7 до -9 градусов. Днем ожидается от -1 до -4 градусов.

В Крыму без осадков. Ночью -3 -5 градусов. Днем -1 -3 градуса.

В северных областях будет холодно. Ночью температура опустится до -14 градусов, днем поднимется до -6 -8 градусов. Без осадков.

На западе возможен небольшой снег в Ивано-Франковской области и Черновцах. В остальных областях осадки не прогнозируются. Ночью от -6 до -9 градусов, днем в регионе от -1 до -5 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют ночные морозы до -15 градусов. Днем от -6 до -9 градусов.

В столице 22 января будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем -6 -8 градусов, ночью температура опустится до -11 -13 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

А вот народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что 23 января в Украину придет новый циклон, который принесет с собой обильные снегопады и метели.

"А 23 января к нам готовится прыгнуть новый активный циклон с Балкан. Поэтому в среду снова – снегопады и метели. Сильнее всего непогода зацепит Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, районы Кропивницкого и Днепра. Тут вероятны сильные осадки. В Одесской области возможен сильный мокрый снег и дождь. Влажная погода охватит в среду все области Украины, осадки ожидаются практически везде", - предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам сообщили, когда ждать похолодания.

А также рассказывали о том, в каких областях Украины ожидается резкое похолодание.