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Будівництво зелених електростанцій опинилось під загрозою через земельні проблеми, - інвестори

Четвер 13 березня 2025 17:39
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Будівництво зелених електростанцій опинилось під загрозою через земельні проблеми, - інвестори Фото: будівництво зелених електростанцій опинилось під загрозою через земельні проблеми (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні виникла загроза зупинки реалізації нових проєктів зеленої енергетики через проблему неможливості зміни цільового призначення земельних ділянок, де такі проєкти планували будуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву найбільших асоціацій відновлюваної енергетики, які звернулися до уряду та парламенту з проханням вирішити дану проблему.

"Змінити цільове призначення земельних ділянок станом на сьогодні неможливо що, в свою чергу, ставить під загрозу розвиток нових ВДЕ-проєктів", - заявляють інвестори.

Асоціації пояснили, що проголосований в першому читанні законопроєкт №12283 в парламенті треба доопрацювати, щоб вирішити проблему для нових проєктів зеленої енергетики.

"До другого читання Законопроєкт винесений з нормами, які дозволяють зміну цільового призначення земельних ділянок на підставі детальних планів території (ДПТ). Але тільки за умови, якщо ці плани розроблені на основі схем планування територій району чи області", - додають інвестори.

Водночас, галузь закликає внести зміни до деяких положень законопроєкту, щоб дозволити розробку ДПТ з урахуванням схем планування (якщо вони є), а не обов'язково на їх основі.

Інвестори зазначають, що доопрацювання законопроєкту розблокує можливість зміни цільового призначення земельних ділянок та запуск нових проєктів ВДЕ. А це, в свою чергу, дозволить збудувати 4-6 ГВт нових "зелених" потужностей у найближчі 3 роки.

Нагадаємо, Асоціація сонячної енергетики України повідомляла, що в Україні з середини 2024 року прискорилося будівництво сонячних електростанцій завдяки тому, що держава скасувала для інвесторів мито та сплату ПДВ на імпорт обладнання.

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