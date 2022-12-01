Будівництво вітроенергетики посилить енергобезпеку України, - інвестор

"Міністерство енергетики розробляє законопроекти, які є важливими. По-перше, це законопроєкт, який дозволяє добудувати об’єкти, які генерують електроенергію з ВДЕ, зокрема з енергії вітру. По факту, це частина нашої енергетичної безпеки", - сказав Костиря.

За його словами, продовження будівництва ВЕС в Україні дозволить зменшити дефіцит потужності в енергосистемі вже в найближчій перспективі.

"ВДЕ і взагалі вітроелектростанції це - майбутнє нашої енергосистеми. Бо є старі ТЕС та ТЕЦ на вугіллі і газу, і ми не маємо можливості будувати такі станції заново", - пояснив Костиря.

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.