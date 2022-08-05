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"Будивельник" заявился в европейскую лигу

Фото: Тайм-аут "Будивельника" в сезоне 2021/22 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Будивельник" решил присоединиться к Североевропейской баскетбольной лиге (NEBL) на предстоящий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Отечественный гранд попал в список участников соревнований. Участие в Североевропейской баскетбольной лиге подтвердили 7 команд.

"Будивельник" станет дебютантом NEBL. Вместе с ним старт в лиге возьмут польские "Зелена Гура", "Старт Люблин", "Щецин" и "Сопот", эстонский "ТалТех" и чешский "Брно". В прошлом году в турнире играли 8 клубов, а победителем стал польский "Анвил".

Если в этом году количество команд не изменится, все команды сыграют между собой в два круга. По результатам основного этапа квартет лучших команд определит чемпиона в "финале четырех".

В сезоне 2022/23 "Будивельник" сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, откуда в случае неудачи перейдет в Кубок Европы ФИБА. Также "гладиаторы" должны заявиться в чемпионат Украины.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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Баскетбол