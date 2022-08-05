"Будивельник" заявился в европейскую лигу

Отечественный гранд попал в список участников соревнований. Участие в Североевропейской баскетбольной лиге подтвердили 7 команд.

"Будивельник" станет дебютантом NEBL. Вместе с ним старт в лиге возьмут польские "Зелена Гура", "Старт Люблин", "Щецин" и "Сопот", эстонский "ТалТех" и чешский "Брно". В прошлом году в турнире играли 8 клубов, а победителем стал польский "Анвил".

Если в этом году количество команд не изменится, все команды сыграют между собой в два круга. По результатам основного этапа квартет лучших команд определит чемпиона в "финале четырех".

В сезоне 2022/23 "Будивельник" сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, откуда в случае неудачи перейдет в Кубок Европы ФИБА. Также "гладиаторы" должны заявиться в чемпионат Украины.