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"Будівельник" у статусі дострокового чемпіона України переграв "Говерлу"

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Київ, Субота 18 березня 2023 21:48
"Будівельник" у статусі дострокового чемпіона України переграв "Говерлу" Фото: Павло Буренко (праворуч) набрав 11 пунктів (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою столичного "Будівельника" завершився черговий матч регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. Переможеною виявилася івано-франківська "Говерла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Будівельник" – "Прикарпаття-Говерла" – 88:69 (20:13, 27:15, 18:19, 23:22)

Старт зустрічі краще вдався киянам. Вони швидко повели, але піти у відрив не зуміли. Прикарпатці нав'язали боротьбу та навіть на певний час вийшли вперед із +5. Утім, "Будівельник" додав у темпі та зміг ще до кінця чверті довести перевагу до семи пунктів.

Ще потужніше команда Дмитра Забірченка провела другу 10-хвилинку. "Гладіатори" методично збільшували власну перевагу, а "Говерла" банально не встигала за швидкостями столичного колективу. Як наслідок, на велику перерву "Будівельник" пішов із +19.

Друга половина поєдинку виявилася конкурентнішою. Прикарпатці вже не провалювали цілі відрізки та іноді навіть трохи скорочували дефіцит у рахунку. "Гладіатори", однак, грали уважно та не допустили втрати концентрації до фінальної сирени. Зрештою, підсумкова перевага склала ті ж 19 очок.

На цей матч "Будівельник" вийшов у статусі чемпіона України 2022/23. Після розгрому "Черкаських Мавп" напередодні кияни стали недосяжні для всіх конкурентів. Рекорд столичної команди однозначний – 26 перемог, 0 поразок. "Дніпро", який іде другим, виграв лише 19 поєдинків.

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