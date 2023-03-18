"Будивельник" в статусе досрочного чемпиона Украины обыграл "Говерлу"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Будивельник" – "Прикарпатье-Говерла" – 88:69 (20:13, 27:15, 18:19, 23:22)

Старт встречи лучше удался киевлянам. Они быстро повели, но уйти в отрыв не сумели. Прикарпатцы навязали борьбу и даже на время вышли вперед с +5. Впрочем, "Будивельник" прибавил в темпе и смог еще до конца четверти довести преимущество до семи пунктов.

Еще мощнее команда Дмитрия Забирченко провела вторую 10-минутку. "Гладиаторы" методически увеличивали собственное преимущество, а "Говерла" банально не успевала за скоростями столичного коллектива. Как следствие, на большой перерыв "Будивельник" ушел с +19.

Вторая половина поединка оказалась более конкурентной. Прикарпатцы уже не проваливали целые отрезки и иногда немного сокращали дефицит в счете. "Гладиаторы", однако, играли внимательно и не допустили потери концентрации до финальной сирены. В конце концов итоговое преимущество составило те же 19 очков.

На этот матч "Будивельник" вышел в статусе чемпиона Украины 2022/23. После разгрома "Черкасских Мавп" накануне киевляне стали недосягаемы для всех конкурентов. Рекорд столичной команды однозначный – 26 побед, 0 поражений. Идущий вторым "Днепр" выиграл лишь 19 поединков.