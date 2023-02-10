"Будівельник" переграв "Шяуляй" на виїзді в рамках ENBL

Європейська північна баскетбольна ліга, група A

"Шяуляй" – "Будівельник" – 73:88 (20:20, 11:22, 26:19, 16:27)

"Гладіатори" зі стартових хвилин намагалися створити гандикап. Та впродовж першої чверті господарі майданчику чотири рази наздоганяли "Будівельник". Зрештою, однакові цифри на табло засяяли і після завершення 10-хвилинки (20:20).

Зате друга чверть стала бенефісом киян. Команда Валерія Плеханова пішла в неймовірний ривок, просто зім'явши "Шяуляй" (19:3). Лише з відривом +16 пунктів "Будівельник" трохи розслабився і дозволив литовському колективу набрати кілька балів. Проте, на велику перерву вітчизняний гранд пішов із двозначною перевагою.

Початок третьої десятихвилинки теж добре склався для киян. Вони тримали суперника на безпечній відстані, а в середині чверті навіть додали одне очко до попередньої переваги. Та потім "увімкнулися" господарі та фактично нівелювали весь відрив "Будівельника".

Як наслідок, "гладіаторам" довелося закрутити темп зі стартом останніх десяти хвилин. Вдалий виступ на цьому відрізку дозволив киянам почуватися комфортно перед фінальною сиреною і здобути п'яту перемогу в шести матчах турніру.