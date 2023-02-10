UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Будівельник" переграв "Шяуляй" на виїзді в рамках ENBL

Фото: "Гладіатори" здобули перемогу на виїзді (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою для столичного "Будівельника" завершився виїзд до Литви на матч Європейської північної баскетбольної ліги проти місцевого "Шяуляя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Європейська північна баскетбольна ліга, група A

"Шяуляй" – "Будівельник" – 73:88 (20:20, 11:22, 26:19, 16:27)

"Гладіатори" зі стартових хвилин намагалися створити гандикап. Та впродовж першої чверті господарі майданчику чотири рази наздоганяли "Будівельник". Зрештою, однакові цифри на табло засяяли і після завершення 10-хвилинки (20:20).

Зате друга чверть стала бенефісом киян. Команда Валерія Плеханова пішла в неймовірний ривок, просто зім'явши "Шяуляй" (19:3). Лише з відривом +16 пунктів "Будівельник" трохи розслабився і дозволив литовському колективу набрати кілька балів. Проте, на велику перерву вітчизняний гранд пішов із двозначною перевагою.

Початок третьої десятихвилинки теж добре склався для киян. Вони тримали суперника на безпечній відстані, а в середині чверті навіть додали одне очко до попередньої переваги. Та потім "увімкнулися" господарі та фактично нівелювали весь відрив "Будівельника".

Як наслідок, "гладіаторам" довелося закрутити темп зі стартом останніх десяти хвилин. Вдалий виступ на цьому відрізку дозволив киянам почуватися комфортно перед фінальною сиреною і здобути п'яту перемогу в шести матчах турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол