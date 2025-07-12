Будинок у 2025 році: скільки коштує збудувати та як зекономити на матеріалах

Власний будинок залишається мрією для багатьох українців, особливо у весняно-літній сезон. Попри складну економічну ситуацію, інтерес до купівлі та будівництва житла за містом зростає - водночас дорожчають і будівельні матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX.

Попит на будинки - вгору, ціни теж

За даними OLX Нерухомість, у травні 2025 року попит на купівлю будинків в Україні зріс на 26% порівняно з минулим роком. У середньому - 4,7 відгуків на одне оголошення. Медіанна ціна таких об’єктів також піднялася - до 2,7 мільйонів гривень(+25%).

Це сприяло активнішому пошуку матеріалів для ремонту та будівництва. Лише на OLX у травні 2025 було понад 700 тисяч оголошень про продаж відповідних товарів - від цегли до техніки.

Що скільки коштує: будматеріали та техніка

Цегла/бетон/піноблоки:

нові - 500 гривень;

вживані - 200 гривень.

Пиломатеріали:

нові - 1000 гривень;

вживані - 200 гривень.

Металопрокат/арматура:

нові - 208 гривень;

вживані - 400 гривень.

Комунікації:

опалення (котли, теплообмінники, димоходи) - 2500 гривень нові, 2000 гривень вживані;

електрика (сонячні панелі, кабелі, щитки) - 450 гривень нові, 400 гривень вживані;

сантехніка (змішувачі, мийки, унітази) - 1100 гривень нові, 800 гривень вживані;

вентиляція - 1000 гривень нові, 1100 гривень вживані.

Ремонт і оздоблення:

лакофарбові матеріали - 490 гривень нові (+17%), 382 гривень вживані (+27%);

шпалери - 350 гривень нові (+17%), 250 гривень вживані (+25%);

фурнітура, вікна, двері - до 2700 гривень нові, 1300 гривень вживані.

Найбільше подорожчали цегла та піноблоки - у два рази за рік. У середньому зростання по категоріях - на 50-200 гривень.

Меблі: скільки коштує облаштувати дім

Вартість вживаних меблів:

дивани - 6000 гривень (+700 гривень до 2024 року);

шафи-стінки - 2900 гривень;

стільці - 1200 гривень;

ліжка - 4000 гривень;

комоди - 2000 гривень;

шафи - 3000 гривень.

Ціни зросли на 15-20%, найбільше - на дивани.

Українці дедалі частіше звертають увагу на вживані матеріали та техніку. Це дає змогу зекономити до 40-60% від ціни нового товару.