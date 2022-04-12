Будет ли в Украине дефицит яиц, мяса и овощей? В Минагрополитики дали ответ

По его словам, из-за войны Украина может сократить экспорт яиц, мяса и молока, однако внутренний спрос будет полностью закрыт отечественными продуктами.

"Чернобаевская фабрика (где погибли около 4 млн кур - ред.) ориентировалась на производство яиц, и до войны мы были экспортоориентированной страной. Поэтому в случае уничтожения этих объектов мы, прежде все, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. Это, прежде всего, касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", - заявил Высоцкий.

Что касается овощей, то тепличные продукты в этом году станут менее доступными. Хотя чиновник отметил, что такие овощи "всегда были премиальными".

В то же время овощи, входящие в борщевой набор (картофель, капуста, морковь и свекла), будут доступны каждому. Представитель министерства объяснил, что в западных и центральных областях под них будут увеличены площади. Кроме того, их производство планируют удержать на уровне благодаря совместному проекту правительства и международных партнеров "Сады победы".

"Все это позволит перекрыть частичное уменьшение производства на Юге и Востоке для того, чтобы обеспечить всех украинцев соответствующей овощной продукцией", - отметил Высоцкий.