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Будет ли в Украине дефицит яиц, мяса и овощей? В Минагрополитики дали ответ

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Украина, Вторник 12 апреля 2022 09:20
Будет ли в Украине дефицит яиц, мяса и овощей? В Минагрополитики дали ответ Фото: в Украине не будет дефицита яиц, мяса и овощей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство аграрной политики и продовольствия исключает возможность возникновения дефицита на яйца, мясо птицы, молоко и овощи. В ведомстве уверены, что внутренний рынок Украины будет стабильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого во время телемарафона.

По его словам, из-за войны Украина может сократить экспорт яиц, мяса и молока, однако внутренний спрос будет полностью закрыт отечественными продуктами.

"Чернобаевская фабрика (где погибли около 4 млн кур - ред.) ориентировалась на производство яиц, и до войны мы были экспортоориентированной страной. Поэтому в случае уничтожения этих объектов мы, прежде все, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. Это, прежде всего, касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", - заявил Высоцкий.

Что касается овощей, то тепличные продукты в этом году станут менее доступными. Хотя чиновник отметил, что такие овощи "всегда были премиальными".

В то же время овощи, входящие в борщевой набор (картофель, капуста, морковь и свекла), будут доступны каждому. Представитель министерства объяснил, что в западных и центральных областях под них будут увеличены площади. Кроме того, их производство планируют удержать на уровне благодаря совместному проекту правительства и международных партнеров "Сады победы".

"Все это позволит перекрыть частичное уменьшение производства на Юге и Востоке для того, чтобы обеспечить всех украинцев соответствующей овощной продукцией", - отметил Высоцкий.

Напомним, в прошлом месяце инфляция в Украине ускорилась до 4,5%, а с начала года цены выросли на 7,6%.

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Министерство аграрной политики
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