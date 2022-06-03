Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ

Причины инфляции

Как отметили в НБУ, затронутые войной производства и логистика подпитывают инфляционные процессы. Высокие мировые цены на энергоносители также остаются весомым проинфляционным фактором и давят на потребительскую инфляцию как прямо, так и косвенно - через рост производственных расходов предприятий.

Рекордных уровней достигают показатели инфляции в мире, в частности в странах еврозоны и в США - более 8% в годовом измерении. Это также подпитывает рост цен на внутреннем рынке.

По данным НБУ, некоторое восстановление экономической активности, постепенное налаживание логистики, наращивание предложения как внутренними производителями, так и импортерами тормозили ускорение инфляции. Сравнительно низкий спрос и избыток сельскохозяйственного сырья также сдерживали рост цен.

Весомое влияние имели и меры НБУ, в частности фиксация обменного курса гривны и ограничение его колебаний на межбанковском рынке, что прежде всего отражалось на ценах товаров и услуг критического импорта.

Также административное ограничение цен правительством тормозило инфляционные процессы. Освобождение северных регионов Украины (Киевская, Черниговская, Сумская области) и сдерживание украинской армией продвижения врага в южных и восточных регионах ограничивали ухудшение инфляционных ожиданий.

Что будет с ценами в дальнейшем

Несмотря на постепенное восстановление экономики тенденция ускорения инфляции будет сохраняться в ближайшие месяцы. Это, со своей стороны, будет угрожать дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетеканием гривневых сбережений в иностранную валюту.

"В то же время возвращение НБУ к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции", - отметили НБУ.