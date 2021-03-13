Что будет с ценами в Украине в 2021 году: прогноз НБУ

В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным. Это будет обусловлено эффектами от низких прошлогодних урожаев, удорожанием энергоресурсов, а также повышением потребительского спроса в условиях восстановления экономики.

В НБУ напомнили, что текущий прогноз Национального банка предусматривает возвращения инфляции в целевой диапазон 5% ± 1. п. в первом полугодии 2022 года.

"Эти факторы с влиянием от повышения учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику", - говорится в комментарии.

Как отмечается в обзоре, инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2021 года благодаря поступлению нового урожая и исчерпанию эффекта низкой базы сравнения.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).