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Что будет с ценами на продукты в Украине: прогноз НБУ

Фото: продовольственная инфляция в Украине в 2022 году достигнет 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

К концу 2022 года стоимость необработанных продуктов в Украине вырастет почти на 50%. В дальнейшем продовольственная инфляция существенно затормозится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

По данным НБУ, в 2022 году стремительно дорожали фрукты и овощи из-за нехватки предложения ранней продукции из временно оккупированных южных регионов Украины. Ощутимее дорожали крупы, в частности гречка и рис, из-за исчерпания запасов и сокращения возможностей импорта. Ускорился и рост стоимости соли прежде всего из-за разрушения основного добывающего предприятия. Более быстрыми темпами росли цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки.

"Вследствие шоков предложения, связанных с войной, продовольственная инфляция будет высокой до конца года. Поступление на рынок нового урожая не будет иметь существенного общего дезинфляционной эффекта из-за проблем с логистикой и эффектов переноса больших производственных и других затрат бизнеса, в том числе на топливо", - говорится в обзоре.

Со следующего года ожидается стремительное замедление продовольственной инфляции благодаря восстановлению технологических и логистических связей увеличению обрабатываемых площадей и деоккупации южных регионов Украины. Дополнительно этому будет способствовать снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также рост урожаев в Украине, отмечают в НБУ.

"При условии отсутствия значительных шоков предложения (в частности из-за неблагоприятных погодных условий или эпизоотической ситуации) продовольственная инфляция к концу прогнозного периода снизится до 2,7%", - отмечают в НБУ.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

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