Что будет с ценами на продукты в Украине: прогноз НБУ

По данным НБУ, в 2022 году стремительно дорожали фрукты и овощи из-за нехватки предложения ранней продукции из временно оккупированных южных регионов Украины. Ощутимее дорожали крупы, в частности гречка и рис, из-за исчерпания запасов и сокращения возможностей импорта. Ускорился и рост стоимости соли прежде всего из-за разрушения основного добывающего предприятия. Более быстрыми темпами росли цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки.

"Вследствие шоков предложения, связанных с войной, продовольственная инфляция будет высокой до конца года. Поступление на рынок нового урожая не будет иметь существенного общего дезинфляционной эффекта из-за проблем с логистикой и эффектов переноса больших производственных и других затрат бизнеса, в том числе на топливо", - говорится в обзоре.

Со следующего года ожидается стремительное замедление продовольственной инфляции благодаря восстановлению технологических и логистических связей увеличению обрабатываемых площадей и деоккупации южных регионов Украины. Дополнительно этому будет способствовать снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также рост урожаев в Украине, отмечают в НБУ.

"При условии отсутствия значительных шоков предложения (в частности из-за неблагоприятных погодных условий или эпизоотической ситуации) продовольственная инфляция к концу прогнозного периода снизится до 2,7%", - отмечают в НБУ.