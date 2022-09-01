Что будет с ценами на продукты в сентябре: прогноз аналитика

Как отметила Литвина, мы сейчас живем в форс-мажорных обстоятельствах и ценовая ситуация может меняться достаточно быстро.

Сезонное падение цен

"Однако при условии, что курс гривны будет стабильным и не будет сильных ценовых скачков для энергоресурсов, топлива и тому подобное, в сентябре текущего года стоит ожидать стабилизации и даже частичное снижение цен на продукты питания, которое связано со сбором урожая", - сказала она.

По ее словам, особенно сезонное снижение цен стоит ожидать на овощи, которые могут длительное время храниться (картофель, свекла, морковь, лук и др). Производители данных культур или закладывают свою продукцию в склады длительного хранения, чтобы потом реализовать по более выгодной цене зимой или весной, или реализуют непосредственно с поля по более низкой цене, так как не имеют складов хранения.

"Именно поэтому цена на данную категорию товаров снижается. Аналогичная ситуация с яблоками", - добавила она.

Факторы для роста цен

Однако, отметила Литвин, в случае роста цен на энергоносители ситуация может измениться. Сейчас рассматривается вариант возврата акциза на топливо. "Если это решение будет принято, то возможен рост цен на все категории товаров, поскольку вырастет стоимость логистики",- сказала она.

Кроме того, у аграриев сейчас идет жатва, вскоре начнется массовый посев озимых культур. На все эти операции требуется большое количество дизельного топлива, что также может отразиться на финальной стоимости конечных продуктов в будущем.

"В условиях военного положения стоит отказаться от возврата акциза на топливо или хотя бы установить льготный акциз на топливо для аграриев, которое используется для собственного потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями, как это делается в странах ЕС", - считает аналитик УКАБ.