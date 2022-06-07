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Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

Фото: цены на бензин в Украине снижаться не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины ожидают, что цены на топливо стабилизируются. Но снижения не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (май 2021 года).

"Основные причины дефицита - разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и продолжительная логистика", - говорится в обзоре.

В НБУ напомнили, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

"В то же время мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне", - прогнозируют в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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Национальный банк УкраиныЦены на бензин