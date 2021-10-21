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Когда будет результат от ужесточения ограничений в "красной" зоне: прогноз эксперта

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Эксперт рассказал, когда будет результат от ужесточения ограничений в "красной" зоне карантина. Сейчас в стране рост показателей, максимальный уровень госпитализации.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Результат от ужесточения ограничений в красной зоне мы увидим только через две-три недели", - сказал он.

По его словам, прямо сразу сработало то, что люди массово пошли на вакцинацию. Он назвал причины.

"Кто-то потому что увидел, что чаще люди заболевают, может кто-то из близких или знакомых заболел, и люди задумываются о своей защите. Вторая причина - это ограничения. Человек хочет свободно передвигаться, ходить на работу, в заведения или на мероприятия", - сообщил он.

Ганиченко заявил, что по расчетам Киевской школы экономики, 250-350 тысяч прививок за сутки Украина может делать спокойно с теми ресурсами, которые есть сейчас.

"Очереди это не так уж плохо, главное, что есть поток желающих и люди хотят вакцинироваться", - считает он.

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