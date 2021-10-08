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Как будет работать почта во время длинных выходных в октябре: операторы обнародовали графики

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Украина, Пятница 08 октября 2021 13:19
Как будет работать почта во время длинных выходных в октябре: операторы обнародовали графики Фото: почтовые операторы обнародовали графики на выходные в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В связи празднованием Дня защитника и защитниц в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Крупнейшие почтовые операторы обнародовали графики работы на эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Укрпочты" и "Новой почты".

"Укрпочта". В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения "Укрпочты". Перечень отделений, которые будут работать 14 октября, обнародован на сайте компании. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику.

"Новая почта". В четверг-пятницу, 14-15 октября, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).

Напомним, День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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