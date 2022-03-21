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Будет посреди первых. США могут арестовать особняк Абрамовича из-за санкций против РФ, - CNBC

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Вашингтон, Понедельник 21 марта 2022 18:38
Будет посреди первых. США могут арестовать особняк Абрамовича из-за санкций против РФ, - CNBC Фото: Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Валерия Полищук

Российский олигарх Роман Абрамович может лишиться своего особняка в американском штате Колорадо стоимостью 50 млн долларов. Дом бизнесмена станет одним из первых активов, замороженных правительством США, если Белый дом введет против него санкции в ответ на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Среди многочисленных трофеев Абрамовича в сфере недвижимости по всему миру - современный мега-дом площадью 14 тысяч квадратных футов на 200 акрах земли в Сноумассе, штат Колорадо, недалеко от Аспена.

Российский миллиардер купил этот дом в 2008 году за 36,5 миллиона долларов.

Местные брокеры говорят, что с учетом стремительно растущих цен на недвижимость она, скорее всего, будет продана за 50 миллионов долларов, что делает ее вторым по стоимости домом, когда-либо проданным в Аспене.

Эксперты говорят, что эта недвижимость - главная цель для замораживания активов, если против Абрамовича будут введены санкции.

Правительство США может легче и быстрее арестовать активы, находящиеся в официальном владении лица, против которого введены санкции, поскольку ему не нужно проходить юридические процедуры для определения права собственности.


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