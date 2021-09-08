Будет ли новый Майдан осенью: прогноз политолога

Политолог Владимир Фесенко не видит никаких предпосылок говорить о возможности появления этой осенью нового "Майдана". Впрочем, митинги недовольных групп населения или политических партий происходят практически ежемесячно, но они не несут никакой опасности.

"Массовые акции, на которых собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, проходят в Украине регулярно. Для нас это уже норма. А вот Майданы - это сотни тысяч и даже больше участников, и они на самом деле для нас редкость. И такого развития событий я сейчас не предвижу", - подчеркнул эксперт.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, в Украине в течении последних двух лет фиксируется увеличение количества массовых мероприятий и разного рода акций.

Так, за первое полугодие 2020 года в стране состоялось более 89 500 мероприятий, а за аналогичный период этого года - более 91 000.

"Конечно, не все акции проходят мирно. И там, где есть нарушения, полиция сразу реагирует в соответствии со своими полномочиями. Без исключений", - добавил Клименко.