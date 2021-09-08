Чи буде новий Майдан восени: прогноз політолога

Політолог Володимир Фесенко не бачить жодних передумов говорити про можливість появи цієї осені нового "Майдану". Втім мітинги незадоволених груп населення або політичних партій відбуваються практично щомісяця, але вони не несуть ніякої небезпеки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені" .

"Масові акції, на яких збирається від кількох сотень до кількох тисяч осіб, проходять в Україні регулярно. Для нас це вже норма. А ось Майдани - це сотні тисяч і навіть більше учасників, і вони насправді для нас рідкість. І такого розвитку подій я зараз не передбачаю", - підкреслив експерт.

Як повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, в україні протягом останніх двох років фіксується збільшення кількості масових заходів і різного роду акцій.

Так, за перше півріччя 2020 року в країні відбулося понад 89 500 заходів, а за аналогічний період цього року - понад 91 000.

"Звичайно, не всі акції проходять мирно. І там, де є порушення, поліція відразу реагує відповідно до своїх повноважень. Без винятків", - додав Клименко.