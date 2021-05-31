Будет играть еще два года: Пятов продлил контракт с "Шахтером"

Легендарный голкипер сборной Украины Андрей Пятов решил продлить контракт с футбольным клубом "Шахтер". Пятов будет играть за "горняков" еще два года.

"Пролонгированное соглашение будет действовать еще два года - до конца сезона 2022/23", - заявили в клубе.

Пятов выступает за "Шахтер" с лета 2007 года. Голкипер провел уже 14 сезонов и вместе с "горняками" стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

"Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота "Шахтера" сухими", - добавили в клубе.