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Будем делать только зарегистрированную вакцину: заявление "Биолек" по "Спутник V"

Харьков, Вторник 08 декабря 2020 21:14
Будем делать только зарегистрированную вакцину: заявление "Биолек" по "Спутник V"
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская фармакологическая компания "Биолек" сделала заявление относительно возможного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на собственных мощностях. Компания планирует изготавливать только зарегистрированную в Украине вакцину.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте "Биолек".

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине", - заявили в компании.

В "Биолек" отметили, что пока не подписывали никаких контрактов о производстве российской вакцины "Спутник V" и никогда не производили подобных вакцин на собственной технологической базе.

"АО "Биолек" проводит производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины". - добавили в фармкомпании.

Напомним, сегодня в России заявили, что харьковская фармкомпания "Биолек" может начать производство вакцины от коронавируса "Спутник V". В то же время в украинских ведомствах рассказали РБК-Украина, что впервые слышат о таких планах РФ.

Добавим, в парламенте поясняли, что Украина не будет закупать вакцину от коронавируса в России, ведь она не соответствует критериям украинского законодательства.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что пока рано говорить об использовании российской вакцины по всему миру, ведь она еще не прошла клинические испытания. Однако позже ВОЗ начала переговоры с РФ о вакцине от коронавируса.

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Новости Украины Общество Российская Федерациявакцина от коронавируса

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