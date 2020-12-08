Будемо робити тільки зареєстровану вакцину: заява "Біолік" щодо "Спутник V"

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Харківська фармакологічна компанія "Біолік" зробила заяву щодо можливого виробництва російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" на власних потужностях. Компанія планує виготовляти тільки зареєстровану в Україні вакцину.

Про це йдеться в офіційні заяві на сайті "Біолік".

"АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні", - заявили в компанії.

У "Біолік" зазначили, що поки не підписували жодних контрактів про виробництво російської вакцини "Спутник V" та ніколи не виробляли подібних вакцин на власній технологічній базі.

"АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України". - додали в фармкомпанії.

Нагадаємо, сьогодні в Росії заявили, що харківська фармкомпанія "Біолік" може почати виробництво вакцини від коронавірусу "Спутник V". Водночас в українських відомствах розповіли РБК-Україна, що вперше чують про такі плани РФ.

Додамо, у парламенті пояснювали, що Україна не буде купувати вакцину від коронавірусу в Росії, адже вона не відповідає критеріям українського законодавства.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що поки рано говорити про використання російської вакцини по всьому світу, адже вона ще не пройшла клінічні випробування. Однак пізніше ВООЗ почала переговори з РФ щодо вакцини від коронавірусу.