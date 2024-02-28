UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не буде вигідно нікому. Україна не обговорює з Польщею закриття кордонів, - Кубраков

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Зі сторони України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

Про це сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства відновлення.

"Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон - це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні", - заявив Кубраков.

За його словами, зараз Україна очікує рішення з боку польського уряду, які не дозволять зайти ситуації у глухий кут. Адже на думку Кубракова, рішення про закриття кордону для товарів - не вигідне нікому.

"Подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога", - сказав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні вдень прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що Україна з Польщею "ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами".

За його словами, таке рішення буде болючим. Але його готові прийняти за погодження з Києвом, щоб не виникало зайвого напруження між країнами.

Варто зауважити, що польські фермери блокують кордон з Україною вже кілька тижнів. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на експорт нашої країни.

Фермери вимагають, щоб польський уряд розширив обмеження на імпорт з України на низку товарів. Наразі діє заборона тільки на зерно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з Україною