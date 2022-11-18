"Буде тяжко". Мер Івано-Франківська порадив мешканцям перебратися на зиму до села

Він заявив про велику ймовірність того, що світла не буде по кілька днів. Мер Івано-Франківська додав, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.

"Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати сім'ю, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко виживатиме у багатоквартирних будинках", - сказав мер.

Він також закликав мешканців прилеглих сіл дати притулок жінкам та дітям з міських багатоповерхівок.

Марцінків додав, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони можуть не вмістити всіх охочих.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа.

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