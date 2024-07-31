Буде під землею. В "Укргідроенерго" розкрили плани щодо Канівської ГАЕС

"Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", - розповів Сирота.

За його словами, наразі найбільші виклики для енергетиків - це максимально швидко відновлюватися, захищати об’єкти й думати про перспективу.

"Маємо будувати таку інфраструктуру, щоб вона була стійка", - підкреслив він.

Що відомо про Канівську ГАЕС

Канівська ГАЕС (Гідроакумулююча електростанція) - це гідроелектростанція, яка розташована поблизу міста Канева на річці Дніпро в Україні. Її потужність 3600 МВт. Основне призначення полягає в забезпеченні енергосистеми країни регулюючими потужностями для покриття пікових навантажень та підтримки стабільності енергомережі.

Будувати ГАЕС почали ще у 1986 році, але у 1991 році роботи було зупинено. Після російських атак на енергетику України було вирішено оновити проект будівництва ГАЕС, зокрема, розглядається можливість заховати її "у бетон, під землю" за прикладом створення енергооб’єктів у Південній Кореї.

Заяви РФ щодо атак на енергетичну інфраструктуру України

Нещодавно речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, про нібито плани України зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища для "чергової провокації проти Росії".

Пізніше на заяву Захарової відреагували і в українському МЗС, спростувавши абсурдні звинувачення Росії.

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