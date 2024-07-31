Буде під землею. В "Укргідроенерго" розкрили плани щодо Канівської ГАЕС

Україна планує внести зміни до проєкту будівництва Канівської ГАЕС. Спеціалісти можуть перемістити її під землю.
Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LIGA.net.
"Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", - розповів Сирота.
За його словами, наразі найбільші виклики для енергетиків - це максимально швидко відновлюватися, захищати об’єкти й думати про перспективу.
"Маємо будувати таку інфраструктуру, щоб вона була стійка", - підкреслив він.
Канівська ГАЕС (Гідроакумулююча електростанція) - це гідроелектростанція, яка розташована поблизу міста Канева на річці Дніпро в Україні. Її потужність 3600 МВт. Основне призначення полягає в забезпеченні енергосистеми країни регулюючими потужностями для покриття пікових навантажень та підтримки стабільності енергомережі.
Будувати ГАЕС почали ще у 1986 році, але у 1991 році роботи було зупинено. Після російських атак на енергетику України було вирішено оновити проект будівництва ГАЕС, зокрема, розглядається можливість заховати її "у бетон, під землю" за прикладом створення енергооб’єктів у Південній Кореї.
Нещодавно речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, про нібито плани України зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища для "чергової провокації проти Росії".
Пізніше на заяву Захарової відреагували і в українському МЗС, спростувавши абсурдні звинувачення Росії.
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