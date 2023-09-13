"Буде для мене великим уроком". Трагічний винуватець гола від Італії узяв провину на себе

Півзахисник національної команди України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков пояснив власну помилку в епізоді, що призвів до першого пропущеного м'яча від збірної Італії.

21-річний хавбек на 12-й хвилині поєдинку проти "Скуадри Адзурри" в простій ситуації впав на правому фланзі оборони та подарував м'яч супернику. Дзакканьї миттєво віддав на Фраттезі, а той на вході в штрафний майданчик пробив під ближню стійку.

"Дуже прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо припускатися таких помилок. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси з пластики, треба було металеві взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше, але це я помилка", – зізнався Судаков.

Українець попросив вибачення за неуважність до екіпірування перед командою і вболівальниками "синьо-жовтих". Молодий хавбек визнав, що на такому рівні змагань його помилка з вибором шипів бутсів була неприпустимою. "Не можу сказати, що я радий, але ця помилка мала колись статися. Хай вона краще станеться зараз, це буде для мене уроком на майбутнє", – резюмував він.

Судаков вийшов у старті "синьо-жовтих" на матч проти Італії. Хавбек "Шахтаря" разом зі Степаненком і Зінченком склав трикутник у центрі поля. На полі молодий українець провів усі 90 хвилин.