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Буде "гучно". В Бучанському районі сьогодні чутимуть вибухи: причина

Фото: в Бучанському районі сьогодні чутимуть вибухи (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

У Бучанському районі сьогодні, 25 листопада може бути гучно. Жителі чутимуть вибухи у зв'язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 25 листопада, з 15:00 до 16:00 на території Бучанського району відбуватиметься ліквідація ВНП. Через це у громадах району може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МВС попередили, що розмінування Київської області займе роки.

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БучаКиївська областьВибух