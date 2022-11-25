Буде "гучно". В Бучанському районі сьогодні чутимуть вибухи: причина

"Сьогодні, 25 листопада, з 15:00 до 16:00 на території Бучанського району відбуватиметься ліквідація ВНП. Через це у громадах району може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МВС попередили, що розмінування Київської області займе роки.

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