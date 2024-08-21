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Буде держава, будуть спортсмени. Беленюк не робить трагедії з виїзду юних атлетів закордон

Фото: Жан Беленюк завоював бронзову нагороду на Олімпіаді-2024 (facebook.com/ukrwrestling)
Автор: Антон Федорців

Багаторазовий призер Олімпійських ігор Жан Беленюк поділився міркуваннями щодо спортивного майбутнього України в умовах відтоку дітей за межі України в час війни.

Свою позицію олімпійський чемпіон Токіо розкрив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Володар повного комплекту олімпійських нагород оцінив спортивний потенціал України. Бронзовий медаліст Парижа-2024 впевнений, що спортсмени продовжуватимуть зростати і в умовах воєнного часу.

"Війна точно не сприяє розвитку спорту в країні. Звісно, що це нагальна і серйозна проблема, але вона залежить не так від нас, як від Росії, що вторглася на нашу територію, а ми вимушені захищати її. Якщо буде держава, то й будуть спортсмени. Просто рівень і можливості їхні будуть певним чином обмежені", – розповів Беленюк.

За словами олімпійського чемпіона Токіо, спортивна сфера опинилася в кризовій ситуації. Це пов'язано і з інфраструктурними проблемами, і з відтоком тренерів. Укупі ці та інші фактори призведуть до "просідання" результатів українців. Утім, після перемоги та відновлення економіки, переконаний Беленюк, відродиться і спорт.

 

 

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Українець дебютував на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Тоді борець греко-римського стилю змагався у ваговій категорії до 85 кг. Беленюк на шляху до фіналу здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова.

У фіналі суперником українського борця став росіянин Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".

На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.

Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.

На Олімпіаді-2024 Беленюк дійшов до півфіналу, де поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані. У поєдинку за бронзову медаль український борець розібрався з поляком Кулиничем, а після сутички офіційно завершив кар'єру.

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

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Жан БеленюкОлімпіада 2024