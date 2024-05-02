У Буданова зробили несподівану заяву про можливість перемогти РФ на полі бою

Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а вихід на кордони навряд чи дозволить закінчити війну.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Скібіцький зазначив, що не бачить можливості України виграти війну на полі бою. За його словами, навіть якби ЗСУ змогли відкинути російські війська назад до кордонів, це не припинило б війни.

Він також зазначив, що такі війни можуть закінчитись лише договорами. Обидві сторони виборюють "вигідну позицію" перед потенційними переговорами.

"Змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. На той час Росія зіткнеться із серйозними "зустрічними вітрами", - зазначив представник ГУР МО України.

За його словами, російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуто плато на початок 2026 року через брак матеріалів та інженерів. Зрештою обидві сторони можуть залишитися без зброї.