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У Буданова зробили несподівану заяву про можливість перемогти РФ на полі бою

Четвер 02 травня 2024 23:46
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У Буданова зробили несподівану заяву про можливість перемогти РФ на полі бою Фото: представник ГУР МО України Вадим Скибіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а вихід на кордони навряд чи дозволить закінчити війну.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Скібіцький зазначив, що не бачить можливості України виграти війну на полі бою. За його словами, навіть якби ЗСУ змогли відкинути російські війська назад до кордонів, це не припинило б війни.

Він також зазначив, що такі війни можуть закінчитись лише договорами. Обидві сторони виборюють "вигідну позицію" перед потенційними переговорами.

"Змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. На той час Росія зіткнеться із серйозними "зустрічними вітрами", - зазначив представник ГУР МО України.

За його словами, російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуто плато на початок 2026 року через брак матеріалів та інженерів. Зрештою обидві сторони можуть залишитися без зброї.

Переговори України та РФ

У перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну представники двох країн провели кілька раундів, проте вони не дали суттєвих результатів.

Раніше американський телеканал NBC News повідомив, що США та Євросоюз нібито розпочали консультації з Україною про можливе проведення мирних переговорів із РФ. Серед питань, що обговорюються – пункти, на які Україна може погодитися в обмін на світ.

Однак невдовзі президент України Володимир Зеленський спростував ці заяви американських ЗМІ. За його словами, на Україну ніхто із західних партнерів не чинить тиск щодо теми переговорів з РФ.

Крім того, наприкінці квітня російська пропаганда запустила черговий фейк про те, що Київ готується розпочати переговори із Кремлем у червні. У ЦПД зазначили, що поширюється дезінформаційна теза, начебто "Зеленський анонсував початок укладання миру з РФ у червні 2024 року".

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