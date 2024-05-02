У Буданова сделали неожиданное заявление о возможности победить РФ на поле боя

Украина не сможет победить Россию на поле боя, а выход на границы вряд ли позволит закончить войну.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Скибицкий отметил, что не видит возможности Украины выиграть войну на поле боя. По его словам, даже если бы ВСУ смогли отбросить российские войска обратно к границам, это не прекратило бы войну.

Он также отметил, что такие войны могут закончиться только договорами. Обе стороны борются за "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.

"Содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами", - отметил представитель ГУР МО Украины.

По его словам, российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров. В конце концов, обе стороны могут остаться без оружия.