У Буданова сделали неожиданное заявление о возможности победить РФ на поле боя
Украина не сможет победить Россию на поле боя, а выход на границы вряд ли позволит закончить войну.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Скибицкий отметил, что не видит возможности Украины выиграть войну на поле боя. По его словам, даже если бы ВСУ смогли отбросить российские войска обратно к границам, это не прекратило бы войну.
Он также отметил, что такие войны могут закончиться только договорами. Обе стороны борются за "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.
"Содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами", - отметил представитель ГУР МО Украины.
По его словам, российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров. В конце концов, обе стороны могут остаться без оружия.
Переговоры Украины и РФ
В первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину представители двух стран провели несколько раундов, однако они не принесли существенных результатов.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что США и Евросоюз якобы начали консультации с Украиной о возможном проведении мирных переговоров с РФ. Среди обсуждаемых вопросов – пункты, на которые Украина может согласиться в обмен на мир.
Однако вскоре президент Украины Владимир Зеленский опроверг эти заявления американских СМИ. По его словам, на Украину никто из западных партнеров не оказывает давление касательно темы переговоров с РФ.
Кроме того, в конце апреля российская пропаганда запустила очередной фейк о том, что Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне. В ЦПД отметили, что распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года".
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