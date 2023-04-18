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Буданов заявив, що українські безпілотники "долітають до Москви"

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Вівторок 18 квітня 2023 01:16
Буданов заявив, що українські безпілотники "долітають до Москви" Фото: керівник ГУР МО України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Українські безпілотники можуть долетіти до Москви і навіть далі.

Про це заявив керівник ГУР МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на Radio NV.

За його словами, в Росії "занадто часто порушуються норми безпеки", що призводить до вибухів. Буданов не став ділитись подробицями про українські операції з застосуваннями безпілотників, але запевнив, що вони можуть досягти столиці РФ.

"Долітають до Москви і далі", - сказав голова розвідки.

Нагадаємо, що на думку Буданова, цього та наступного року, ймовірно, відбуватиметься процес завершення війни Росії проти України.

Також він заяив, що великий весняний наступ Росії провалився. Тепер окупанти перейшли до оборонної операції.

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