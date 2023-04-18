Буданов заявив, що українські безпілотники "долітають до Москви"

Українські безпілотники можуть долетіти до Москви і навіть далі.

Про це заявив керівник ГУР МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на Radio NV .

За його словами, в Росії "занадто часто порушуються норми безпеки", що призводить до вибухів. Буданов не став ділитись подробицями про українські операції з застосуваннями безпілотників, але запевнив, що вони можуть досягти столиці РФ.

"Долітають до Москви і далі", - сказав голова розвідки.