Буданов высказался о ситуации на фронте в ближайшие полгода

Бижайшие полгода на фронте в Украине "будут интересными". А война для Украины закончится "возвращением утраченного".

Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью СNN .

"Следующие шесть месяцев будут интересными", - сказал он, поскольку в этот период закончится продолжающееся наступление России на линии фронта.

Глава ГУР, как отмечают журналисты, был тверд в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность общественности усталостью украинских войск, преимуществом России во внутреннем военном производстве и отсутствием движения на передовой.

По мнению Буданова, война закончится только одним способом.

"Восстановление справедливости. Вот чем это закончится - возвращением утраченного", - констатировал он.

Буданов о войне в Украине

Буквально недавно Буданов озвучил сдержанный прогноз об успехах ВСУ на 2024 год, высказав тезис о том, что "наш успех будет больше, чем их".

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.

При этом, по мнению разведчика, даже после победы Украины в войне Россия захочет реванша. У Украины есть минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что война завершится до смерти российского диктатора Владимира Путина, который, по его данным, серьезно болен. Кроме того, ранее в интервью РБК-Украина он высказал мнение, что война в Украине закончится в 2023 году выходом на границы 1991 года. При этом, по его словам, "на победе все это не остановится, нам предстоит довольно сложный этап".