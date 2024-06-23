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Буданов відповів, що думає про ядерні погрози Путіна

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін навряд втілить у дійсність свої ядерні погрози, оскільки це призведе до великих політичних проблем для нього.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Philadelphia Inquirer.

Зокрема, Буданов висміяв ідею того, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною", - сказав Буданов.

Він зауважив, що для того, щоб Росія могла пробити дірки на лінії фронту в Україні можна використати звичайні засоби ведення війни.

"Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна", - підкреслив Буданов.

Ядерні погрози Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що члени альянсу обговорюють можливість розгортання більшої кількості ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку Росії та Китаю.

Під час візиту до В'єтнаму, Путін натякнув на можливі зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на дискусії західних країн про зниження порогу для використання ядерної зброї. Він також не виключив можливість передачі Північній Кореї високоточної зброї у відповідь на військову допомогу Заходу Україні.

В МЗС Польщі Путіну радять не перейматися через програш у війні проти України.

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