"Буданов на своєму місці". Екс-начальник ГУР застеріг від зміни керівника воєнної розвідки

"Агентурна мережа працює, через 5-10 передач знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяви, що, мовляв, необхідно змінити структуру ГУР і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки", - зазначив екс-начальник ГУР.

Генерал-лейтенант підкреслив, що російський вплив на ситуацію не можна недооцінювати, враховуючи ресурси і можливості країни-агресора втручатися у внутрішні справи навіть у США та країнах Європи.

"Уявіть собі, який вплив вона (Росія, - ред.) може досі мати на Україну, де через історичне минуле, історичні зв’язки тощо їй тут усе відомо. І цей вплив явно проглядається", - переконаний Скіпальський.

Говорячи про нинішнього керівника ГУР Кирила Буданова, Скіпальський зазначив, що це "людина, яка знаходиться на місці", і натякнув, що в нього вистачає заздрісників як серед політиків, так і серед військових безпосередньо в Україні.

"Саме такий молодий бойовий генерал в умовах війни повинен очолювати таку важливу структуру, як Головне управління розвідки. Але через те, що він молодий і має досягнення, він викликає заздрість. Мовляв, як так, що Буданова відзначають, а на мене, також генерала, не зважають. До цього додається й синдром політичного іміджу. І це дуже загрозлива тенденція, цього не можна допускати", - переконаний екс-керівник ГУР.

Скіпальський відзначив, що українська воєнна розвідка побудована на принципах американської і розвідок деяких європейських країн.

"Це структура, яка не передбачає тоталітарного впливу. Правильну заяву зробив президент Зеленський - що Буданов сьогодні на місці, Буданов працює. І я думаю, що так і має бути", - додав він.

