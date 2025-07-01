Буданов спрогнозував, коли завершиться загострення на фронті

Буданов прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що "там, де ступає нога російського солдата, то наше".

Начальник ГУР зазначив, що "все правильно", оскільки куди дійдуть росіяни, там і буде територія під їхнім контролем.

"А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що всі розуміють. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один - що потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК або чогось подібного. Інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", - додав він.

Також Буданов підкреслив, що загострення на фронті вже почалося і триває.

"Нічого нового ніхто не побачить. Усе, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться", - додав він.

Крім того, начальник ГУР відповів на запитання про те, коли може завершитися таке загострення.

"До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів", - вважає він.