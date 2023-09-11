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Буданов розповів, що впливає на швидкість контрнаступу ЗСУ

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Наявність протитанкових комплексів та дронів-камікадзе знизили ефективність бронетехніки у війні та вплинули на контрнаступ ЗСУ.

Про це заявив генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YES.

За його словами, на контрнаступ також впливають погодні умови оскільки у холоді та бруді воювати завжди складніше.

"Але давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках триватимуть. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", - сказав Буданов.

Глава ГУР зазначив, що ефективність застосування будь-якої бронетанкової техніки знизила велика кількість переносних протитанкових комплексів та дронів-камікадзе.

"Тому наш наступ переважно йде на "ногах". Так само було й минулої осені у Бахмуті, використання техніки було мінімальним", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.

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КИрило БудановВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ