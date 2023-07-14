Буданов підтвердив ліквідацію ворогів за аналогією з Моссадом

Україні не потрібно створювати аналог ізраїльського Моссаду для ліквідації ворогів за кордоном. Така структура існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова агентству Reuters .

Перспектива шпигунського агентства, яке відправляє вбивць для вистеження ворогів України, викликає порівняння із ізраїльським Моссадом. Буданов не чинить опір аналогії.

"Якщо ви питаєте про Моссад, знаменитого знищення ворогів своєї держави, то ми цим займалися і займатимемося. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - сказав він.

Замахи на Буданова

Як зазначає Reuters, Буданов розпочав свою військову кар'єру як оперативник спецназу і служив на сході після того, як Росія захопила Крим та Донбас.

З того часу, як він очолив шпигунську службу, на нього було скоєно безліч невдалих замахів, у тому числі невдалий вибух автомобіля, внаслідок якого нападник був підірваний.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроби, але повторюся - все марно", - сказав він.

Наприкінці травня було завдано повітряного удару по його штабу на Рибальському півострові в Києві, що викликало повідомлення російських ЗМІ про те, що його було тяжко поранено. Буданов применшив значення.

"Це була не перша їхня спроба. Але, як бачите, ми знову тут, в основних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, як люди ходять та працюють", - додав він.

Удари у відповідь

Призначений главою ГУР у серпні 2020 року, Буданов став свідком різкого зростання своєї популярності та публічного авторитету в Україні під час війни, де його зображують закулісним натхненником зусиль щодо завдання ударів у відповідь по Росії. У російських ЗМІ він постать ненависті.

Кремль назвав "жахливим" зроблене ним у травні зауваження про те, що "ми продовжуватимемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України".

Росія звинуватила українські спецслужби у вбивстві провоєнного російського блогера та провоєнного журналіста. Київ заперечує свою причетність. Російські ЗМІ повідомили, що у квітні суд у Москві заочно заарештував Буданова за звинуваченням у тероризмі.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив, що українська розвідка має джерела, близькі до президента Росії Володимира Путіна і в Києві знають про плани Кремля.