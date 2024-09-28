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Буданов проверил позиции бойцов ГУР в Харьковской области (фото, видео)

Харьковская область, Суббота 28 сентября 2024 11:04
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Буданов проверил позиции бойцов ГУР в Харьковской области (фото, видео) Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проверил позиции разведчиков в Харьковской области. Вместе с командирами провел планирование операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

Как отметили источники, после успешной операции по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов начальник ГУР Кирилл Буданов продолжил инспектирование боевых позиций спецподразделений Главного управления разведки в Харьковской области.

Буданов вместе с командирами подразделений осуществили планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции Сил безопасности и обороны на данных направлениях и развить предыдущий успех.

Освобождение агрегатного завода

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что украинские воины освободили агрегатный завод в городе Волчанск Харьковской области.

Представитель Российского добровольческого корпуса (РДК) заявил, что это была первая подобная операция украинских сил с начала полномасштабной войны. Бойцы штурмом взяли под контроль большой укрепрайон и выбили из него врага.

В ГУР уточнили, что во время боев защитникам удалось взять в плен до 20 россиян. По словам разведчиков, агрегатный завод в Волчанске поврежден, но держать оборону там еще можно.

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Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР Волчанск Харьков
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