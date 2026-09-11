UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Буданов назвав найреалістичніший сценарій завершення війни з РФ

13:18 11.09.2026 Пт
1 хв
Про юридичне визнання втрати територій, за його словами, не йдеться
aimg Валерія Абабіна
Фото: Керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)

Найреалістичніший сценарій завершення війни передбачає припинення бойових дій із гарантіями безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента Кирила Буданова Латвійському телебаченню.

Найреалістичнішим варіантом завершення війни або хоча б припинення бойових дій може стати зупинка по фактичній лінії фронту на день досягнення важливої для України домовленості.Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - сказав він.

Буданов наголосив, що йдеться про припинення бойових дій без будь-якого юридичного визнання Україною відмови від територій.

"Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, 6 вересня спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше приїхали до Києва - напередодні вони провели тригодинну зустріч із Путіним у Москві. За словами президента США, посланці везли пропозицію завершити війну, а на переговорах у Києві багато говорили про майбутню зиму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяОфіс президентаВійна в Україні