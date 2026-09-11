Буданов назвав найреалістичніший сценарій завершення війни з РФ

Найреалістичніший сценарій завершення війни передбачає припинення бойових дій із гарантіями безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента Кирила Буданова Латвійському телебаченню.
Найреалістичнішим варіантом завершення війни або хоча б припинення бойових дій може стати зупинка по фактичній лінії фронту на день досягнення важливої для України домовленості.Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов.
"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - сказав він.
Буданов наголосив, що йдеться про припинення бойових дій без будь-якого юридичного визнання Україною відмови від територій.
"Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", - додав керівник ОП.
Нагадаємо, 6 вересня спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше приїхали до Києва - напередодні вони провели тригодинну зустріч із Путіним у Москві. За словами президента США, посланці везли пропозицію завершити війну, а на переговорах у Києві багато говорили про майбутню зиму.