Буданов назвав ім'я агента, який попередив розвідку про вторгнення

Український банкір Денис Кірєєв, який нібито загинув "під час затримання" СБУ у березні 2022-го, попередив розвідку про напад Росії та вказав напрямок вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова для The Wall Street Journal .

Видання опублікувало матеріал "Російський шпигун чи український герой?", в якому описало роль Кірєєва. ЗМІ зазначає, що українського банкіра не зацікавила кар'єра на Заході. Натомість він став працювати з активами братів Андрія та Сергія Клюєвих із сім'ї Януковича, які втекли з України до РФ у 2014 році.

Буданов зазначає, що Кірєєв налагодив зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також з російськими військовими і чиновниками. У зв'язку з цим йому запропонували працювати з Головним управлінням розвідки.

Попередження про напад

Керівник ГУР заявив, що саме Кірєєв 23 лютого попередив розвідку про напад. Він передав дані від російських джерел, які допомогли підготуватися до оборони столиці. Буданов пояснив, що Кірєєв вказав, що росіян висадяться в аеропорту "Антонов" у Гостомелі. Підказка Кірєєв "дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу".

"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий", - сказав Буданов.

За словами Буданова, восени 2021 року, коли США попереджали про вторгнення, Кірєєв підтвердив плани Москви. Тому голові військової розвідки почав бити на сполох.

Переговори

Буданов також зазначив, що у перші дні війни, коли Україна та Росія погодилися на перемовини, він запропонував Кірєєву приєднатися до переговорної групи. Банкір попередив, що йому ризиковано з'являтися у складі української делегації, адже він розкриється як агент. Але згодом Кірєєв погодився.

"На жаль, ситуація тоді була критичною, і нам довелося йти на ризик", - пояснив розвідник.

На другий раунд переговорів, 3 березня, керівник ГУР також наполіг, щоб Кірєєв поїхав до Білорусі.

Загибель

Буданов зазначив, що у ніч перед переговорами банкіру зателефонували з офісу керівника контррозвідки СБУ Олександра Поклада. Кірєєву запропонували зустрітися для обговорення деяких питань.

За даними видання, Кірєєв поїхав на київський вокзал зі своєю особистою охороною та агентами ГУР, щоб вирушити до Білорусі.

"Він сказав охоронцям, що його можуть заарештувати дорогою. Група виїхала до центру Києва і зупинилася біля Софійського собору. Під'їхали кілька мікроавтобусів з агентами СБУ і наказали військовим, розвідникам та тілоохоронцям Кірєєва здати зброю. Кірєєва направили до мікроавтобуса, а його охорона лежала на підлозі. Приблизно через 90 хвилин до місця виявлення тіла Кірєєва були викликані співробітники ГУР", - зазначає видання.

Варто зазначити, за даними ЗМІ, СБУ нібито мала докази державної зради Кірєєва, зокрема записи телефонних розмов. Але ГУР заявляє, що Кірєєв загинув "загинув під час виконання спецзавдання".

Пізніше Володимир Зеленський нагородив його посмертно медаллю "за винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки". Кірєєва похоронили поруч з першим міністром закордонних справ України.

СБУ та Держбюро розслідувань на момент виходу матеріалу не відповіли на запити видання.