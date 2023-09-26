Буданов назвав головні цілі атак безпілотників по території Росії

За його словами, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність - усі вони працюють на ВПК РФ.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", - зазначив Буданов.

Наприклад, серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виробляє електронне обладнання для ракет. А також Редкінський дослідний завод (Тверська область РФ), де виробляють компоненти ракетного палива.

Крім того, голова ГУР додав, що третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована у зоні територіальної досяжності безпілотників.

Атаки на заводи у Росії

Вночі з 29 на 30 серпня російський виробник мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" потрапляв під удари. Зокрема, згідно з неофіційними джерелами, внаслідок цього сталася пожежа на одному із цехів. Крім того, про обстріл цього ж заводу повідомлялося і 7 вересня.

Крім того, дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії 13 вересня, через що стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості. А 20 вересня у Тверській області повідомляли про падіння невідомого безпілотника на території цього ж підприємства.