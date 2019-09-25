Бубка переизбран на должность вице-президента IAAF

Украинец Сергей Бубка переизбран на должность вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сроком на 4 года. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Соответствующее решение было принято на конгрессе в Дохе (Катар), где состоялись выборы руководящего органа организации.

"Украинец получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании. Это первый результат среди одиннадцати претендентов на четыре должности вице-президентов ассоциации", - говорится в сообщении НОК Украины.

Кроме того, президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций переизбран британец Себастьян Коу (203 голоса).

Впервые Бубка был вице-президентом IAAF в 2007-2011 годах. В 2015-2019 годах он работал первым вице-президентом ассоциации. Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет с 2005 года.

Напомним, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вошел в состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).