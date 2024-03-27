У Брюсселі виявили ще 5 млрд євро прибутку від російських активів: на що підуть гроші

Оскільки Україна відчайдушно потребує грошей на боєприпаси, Єврокомісія нарешті запропонувала використати 90% доходів від заморожених російських активів для купівлі зброї для Києва. Це сума від 2,5 до 3 млрд євро на рік.

Але блок обмежується доходами, отриманими після 15 лютого 2024 року, дати, коли перша частина пропозиції була схвалена країнами ЄС. Прибуток, отриманий до цього моменту, залишиться в Euroclear, брюссельському депозитарії цінних паперів.

Гроші в Euroclear

Клірингова палата виступає як зберігач активів на загальну суму 37,6 трильйона євро, які приносять прибуток. З цієї суми 192 млрд євро - це російські державні активи, які були заморожені невдовзі після початку війни у лютому 2022 року.

На думку Єврокомісії, 5 млрд євро, утримані Euroclear, є буфером, що дозволяє сплатити поточні та потенційні судові позови у Росії та інших країнах.

"Прибуток за 2022-2023 роки, пов'язаний з російськими іммобілізованими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках "звичайного бізнесу", - заявила Euroclear у письмовій відповіді Politico. - Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його доти, доки не будуть надані подальші вказівки".

Кошти призначені для "витрат, ризиків та збитків, понесених центральними депозитаріями цінних паперів… через війну в Україні", йдеться у пропозиції ЄС, яка ще не оприлюднена.

Позиція України

Станом на лютий російські компанії подали в Росії 94 позови з вимогою повернути гроші компанії Euroclear, яка діє відповідно до бельгійського законодавства, після того, як їх інвестиції та прибуток у Європі були заморожені, повідомив бельгійський чиновник, знайомий з ходом розгляду і говорив за умов анонімності.

Україна не вірить у цей аргумент, а міністр юстиції Денис Малюська назвав його "помилкою" під час дискусії у Брюсселі минулого тижня.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро - це буфер для Euroclear, - сказав Малюська, відповідаючи на запитання Politico. За його словами, це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного судового процесу. Українські офіційні особи заявили, що ця сума також не відповідає тому факту, що Euroclear зазнала втрати доходу всього в 34 млн євро в результаті прямих наслідків війни, заявила генеральний директор компанії Лів Мострей.

Але експерти з правових питань зазначили, що конфіскація прибутку заднім числом була б юридичним мінним полем - і це пояснює, чому пропозиція Єврокомісії не поширюється на доходи, отримані у 2022 та 2023 роках.

"Існують дуже обмежені обставини, за яких правила можуть застосовуватися заднім числом", - сказав Малюська.

Пропозиція Єврокомісії

Юридичний текст включає кілька інших поступок для Euroclear. Згідно з документом, фінансова установа може безстроково утримувати 3% виторгу "для забезпечення ефективності своєї роботи".

Крім грошової суми в 5 млрд євро, Euroclear може скористатися страховою мережею у розмірі 10% прибутку, отриманого після 15 лютого 2024 року, як додаткова гарантія. У крайньому випадку фінансова установа може попросити ЄС доповнити цю суму.

За словами представника ЄС, якщо юридичні ризики не матеріалізуються до 2027 року, Euroclear має передати ЄС 10-відсоткову страховку, але не 5 млрд євро прибутку, отриманого у 2022 та 2023 роках.

Саміт ЄС

Нагадаємо, левова частка заморожених російських активів перебуває у Бельгії у депозитарії Euroclear.

Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.

"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що "існує сильна підтримка використання" прибутку "у військових цілях України".